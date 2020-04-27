Число заражённых коронавирусом в Калужской области выросло до 706

В Калужской области число заражённых коронавирусом выросло со вчерашних 639 до 706. Утром в понедельник, 27 апреля, такие данные назвали на заседании регионального правительства. За сутки COVID-19 выявили ещё у 67 человек.

В инфекционной больнице на Грабцевском шоссе и в «Сосновой роще» находится 281 пациент. Главные очаги заболевания в нашем регионе: Калуга, Боровский район, Обнинск и Малоярославецкий район.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 апреля.

Тем временем

В Калужской области выявили коронавирус на возобновивших работу предприятиях. Об этом рассказал глава региона. Подробности.

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