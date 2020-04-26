Число заражённых коронавирусом в Калужской области выросло до 639

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 583 до 639. Такие данные утром в воскресенье, 26 апреля, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

Больше всего заболевших Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. На данный момент известно о восьми умерших и 26 выздоровевших.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 апреля.

Тем временем

Стало известно, какая доля заражённых коронавирусом калужан попала в больницы. Подробности.

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