Число заражённых коронавирусом в Калужской области выросло до 639

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 583 до 639. Такие данные утром в воскресенье, 26 апреля, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.
Больше всего заболевших Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. На данный момент известно о восьми умерших и 26 выздоровевших.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 26 апреля.
Тем временем
Стало известно, какая доля заражённых коронавирусом калужан попала в больницы. Подробности.
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