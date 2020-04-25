За сутки в Калужской области заболели коронавирусом 85 человек

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло с 498 до 583. Такие данные утром в субботу, 25 апреля, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.
За весь период эпидемии вылечились от COVID-19 уже 25 калужан, умерли восемь.Больше всего заражённых, по-прежнему, в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе.
UPD. В каких районах Калужской области нашли новых заболевших 25 апреля.
Тем временем
Калужская область стала 12 регионом, в котором больше 500 заболевших коронавирусом. Наши соседи находятся рядом. Подробности.
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