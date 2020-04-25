Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество заболевших к 25 апреля достигло 583. При этом число выздоровевших за сутки выросло с 14 до 25.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. При этом в Медыни и Ульяново было по одному пациенту и они уже выздоровели:
Тем временем
В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей наказывают по двум статьям. Подробности.
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