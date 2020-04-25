Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 25 апреля

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее количество заболевших к 25 апреля достигло 583. При этом число выздоровевших за сутки выросло с 14 до 25.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области. Эпидемия затронула на данный момент 24 района. При этом в Медыни и Ульяново было по одному пациенту и они уже выздоровели:

Калуга – 162 (+23 к предыдущему дню),

Боровский район – 121 (+34)

Обнинск – 83 (+13),

Малоярославецкий район – 49 (-2)

Людиновский район – 22,

Бабынинский район – 21 (+1)

Кировский район – 12 (+2),

Думиничский район – 11,

Козельский район – 10,

Жуковский район – 10 (+1),

Перемышльский район – 9 (+3),

Тарусский район – 9 (-1),

Дзержинский район – 7 (+1),

Ферзиковский район – 6,

Барятинский район – 3,

Мещовский район – 3,

Мосальский – 3,

Сухиничский район – 3,

Износковский район – 2,

Хвастовичский район – 2,

Спас-Деменский – 1,

Юхновский район – 1,

Ульяновский район – 0 (-1),

Тем временем

В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей наказывают по двум статьям. Подробности.

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