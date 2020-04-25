Очаг коронавируса в Калужской области: где нашли больных в Боровском районе

К вечеру субботы, 25 апреля, в Калужской области не поменялась статистика по коронавирусу: 583 подтверждённых случая, 25 выздоровевших и 8 умерших. Такие данные опубликовал врио губернатора Владислав Шапша.
Больше всего заражений в Калуге. На данный момент 162 жителя областного центра продолжают лечение.
А вот вторым очагом инфекции в нашем регионе является Боровский район. Там уже 124 инфицированных человека. Из них трое скончались. На своей странице в «ВКонтакте» заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН 25 апреля подробнее рассказал о том, как распространяется зараза.
- На лечении находится 121 человек, - написал он. - Из них госпитализированы в областную инфекционную больницу - 20. Почти половина (75 человек) - это работники различных предприятий на территории парка «Этномир».
На домашнем карантине находится 101 житель Боровского района с подтверждённым COVID-19.
Подробнее о том, в каких населенных пунктах района выявлен коронавирус:
В каких ещё районах Калужской области нашли больных коронавирусом, читайте здесь.
Тем временем
В Калуге вторая больница начала принимать пациентов с коронавирусом. Опубликован номер телефона горячей линии. Подробности.
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