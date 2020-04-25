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Очаг коронавируса в Калужской области: где нашли больных в Боровском районе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.04.2020 19:45 0 2205
Очаг коронавируса в Калужской области: где нашли больных в Боровском районе

К вечеру субботы, 25 апреля, в Калужской области не поменялась статистика по коронавирусу: 583 подтверждённых случая, 25 выздоровевших и 8 умерших. Такие данные опубликовал врио губернатора Владислав Шапша.

Больше всего заражений в Калуге. На данный момент 162 жителя областного центра продолжают лечение.

А вот вторым очагом инфекции в нашем регионе является Боровский район. Там уже 124 инфицированных человека. Из них трое скончались. На своей странице в «ВКонтакте» заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН 25 апреля подробнее рассказал о том, как распространяется зараза.

- На лечении находится 121 человек, - написал он. - Из них госпитализированы в областную инфекционную больницу - 20. Почти половина (75 человек) - это работники различных предприятий на территории парка «Этномир».

На домашнем карантине находится 101 житель Боровского района с подтверждённым COVID-19.

Подробнее о том, в каких населенных пунктах района выявлен коронавирус:

  • Петрово («Этномир») – 74 лечатся,
  • Балабаново – 27,
  • Ермолино – 10,
  • Боровск – 4,
  • Митяево – 2,
  • Бобровники – 1,
  • Тишнево – 1,
  • Бенницы – 1,
  • Ворсино – 1.

В каких ещё районах Калужской области нашли больных коронавирусом, читайте здесь.

Тем временем

В Калуге вторая больница начала принимать пациентов с коронавирусом. Опубликован номер телефона горячей линии. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.04.2020 19:45 0 2205
Тэги: общество коронавирус статистика алексей гераськин
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