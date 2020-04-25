В Калуге вторая больница начала принимать больных коронавирусом

В Калуге городская клиническая больница №2 «Сосновая роща» начала принимать больных с коронавирусом. В субботу, 25 апреля, об этом сообщили KP40 в администрации медучреждения. Ранее всех пациентов с симптомами заболевания везли в областную больницу на Грабцевском шоссе. Люди без симптомов оставались на домашнем карантине.

Сколько именно калужан с COVID-19 уже привезли в больницу №2 и в каком они состоянии, пока не уточняется.

Ранее, напомним, сообщалось, что в «Сосновой роще» развернут 200 коек для инфицированных. Позже уточнялось, что больница готова принять 266 пациентов с коронавирусом.

По вопросам, связанным с госпитализацией, руководство больницы просит калужан звонить по номеру горячей линии 89109145614 с 13:00 до 16:00. Передачи больным будут принимать около шлагбаума только с 14:00 до 16:00.

На этой неделе, как мы уже рассказывали, в оперативном штабе заявляли, что ещё две больницы Калуги могут начать принимать заболевших коронавирусом: 100 коек собираются развернуть в Анненках, 150 – в БСМП.

На утро 25 апреля в Калужской области подтверждены 583 случая заражения коронавирусной инфекцией. 25 человек выздоровели, восемь умерли. Больше всего больных в Калуге и Боровском районе.

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