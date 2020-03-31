В калужской больнице развернули 200 коек для больных коронавирусом

В Калуге больницу «Сосновая роща» готовят к приёму больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото из медучреждения утром 31 марта опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

- Перепрофилирование больницы проводится в рамках режима повышенной готовности, - пояснил он. - Здесь будет развернуто 200 коек. Работа подходит к завершению.

По его словам, помощь в подготовке больницы оказывали волонтеры. Телефон колл-центра поддержки добровольческого движения в Калужской области: 200-165 или 88002003411.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.