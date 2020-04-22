В Калуге ещё две больницы готовят для приёма больных коронавирусом

В Калуге планируется создать дополнительные места для приёма больных коронавирусной инфекцией. 100 коек собираются развернуть в областной больнице в Анненках, 150 – в БСМП, сообщили вечером 21 апреля на заседании калужского областного оперативного штаба.

На данный момент в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе и в больнице «Сосновая роща» создано 500 мест. Из них 332 подключены к кислороду, сегодня их число обещают довести до 372 при нормативе в 350.

- Готов к работе 61 аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), к концу недели их будет 90, дополнительно закупается еще 98, - рассказали KP40 в пресс-службе правительства. - Всего в области на сегодня 276 аппаратов ИВЛ.

Как мы уже рассказывали, в связи с увеличением количества коек Минздрав объявил о наборе дополнительного персонала. Санитарам обещают как минимум 50 тысяч рублей, медсестрам 100 тысяч, врачам – 160 тысяч.

В Калужской области на данный момент подтверждено 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе и Обнинске.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.