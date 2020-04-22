В Калуге ещё две больницы готовят для приёма больных коронавирусом

В Калуге планируется создать дополнительные места для приёма больных коронавирусной инфекцией. 100 коек собираются развернуть в областной больнице в Анненках, 150 – в БСМП, сообщили вечером 21 апреля на заседании калужского областного оперативного штаба.
На данный момент в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе и в больнице «Сосновая роща» создано 500 мест. Из них 332 подключены к кислороду, сегодня их число обещают довести до 372 при нормативе в 350.
- Готов к работе 61 аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), к концу недели их будет 90, дополнительно закупается еще 98, - рассказали KP40 в пресс-службе правительства. - Всего в области на сегодня 276 аппаратов ИВЛ.
Как мы уже рассказывали, в связи с увеличением количества коек Минздрав объявил о наборе дополнительного персонала. Санитарам обещают как минимум 50 тысяч рублей, медсестрам 100 тысяч, врачам – 160 тысяч.
В Калужской области на данный момент подтверждено 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе и Обнинске.
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