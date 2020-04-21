В Калужской области оставшихся без работы жителей зовут бороться с коронавирусом

Министерство здравоохранения Калужской области во вторник, 21 апреля, сообщило о наборе персонала в больницы, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Санитарами зовут работать всех желающих калужан.

- Для работы на должностях младшего медицинского персонала также приглашаются работники коммерческих организаций, деятельность которых временно ограничена в связи с эпидемиологической обстановкой, - говорится в сообщении Минздрава.

Младшему персоналу обещают зарплату от 50 тысяч рублей в месяц, среднему – от 100 тысяч, врачам – от 160 тысяч. Обращаться нужно в Минздрав, в областную инфекционную больницу или в больницу «Сосновая роща» в Калуге.

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