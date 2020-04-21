Когда отменят режим самоизоляции в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области растёт количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние десять дней число заражённых увеличилось в 18 раз.

В настоящий момент в нашей области действует режим самоизоляции. Однако ранее президент страны Владимир Путин дал руководителям регионов право самим смягчать или ужесточать действующие меры на своей территории. Что будет у нас? Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША прокомментировал ситуацию в интервью ТАСС, опубликованном 20 апреля.

— Будем решать по ситуации, - отметил он. - В настоящее время принятые меры достаточно сбалансированы. Мы не планируем пока либерализацию, хотя, конечно, люди обращаются, люди хотят работать, особенно из сферы услуг, из сферы торговли непродовольственными товарами, маленькие магазины просят открыть. Но мы понимаем, что это спровоцирует еще большее количество контактов, и пока не идем на этот шаг. Мы сделали достаточно быстрый шаг по открытию системообразующих предприятий, у нас работают стройки, сельское хозяйство, работают промышленные предприятия, прежде всего задействованные в федеральных и региональных цепочках.

По его словам, нужно жестко следить за соблюдением мер на уже открытых предприятиях по безопасному нахождению там людей:

- Например, чтобы они не обедали там в одно и то же время в одном и том же месте, сняв маски. Главное в условиях пандемии — нужно быть чувствительными к изменяющейся ситуации. Если мы увидим, что вышли на плато и в течение недели не будет тяжелых случаев, поймем, что идет стабилизация, будем принимать решения об ослаблении режима. Пока же остаемся дома.

Тем временем

Стало известно, как заразилась коронавирусом умершая в Калуге женщина. Её муж также в тяжёлом состоянии. Подробности.

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