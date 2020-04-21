Стало известно, как заразилась коронавирусом умершая в Калужской области женщина

Областная инфекционная больница в Калуге.

За последние сутки в Калужской области умерли три человека с коронавирусной инфекцией. Одна из жертв эпидемии – 81-летняя женщина из Тарусы. Подробнее о ней на своей странице в Facebook рассказал врио главы администрации Тарусского района Руслан СМОЛЕНСКИЙ.

- Установлено, что дети пожилой четы приехали к родителям из Москвы 28-29 марта, - написал он. - В начале апреля у некоторых членов семьи произошло ухудшение состояния здоровья с признаками коронавирусной инфекции. В частности, появилась слабость, утомляемость, потеря обоняния. Также установлено, что, несмотря на данные признаки, обращения к медработникам не последовало. 13 апреля пожилая тарусянка была экстренно госпитализирована в областную инфекционную больницу. У членов семьи взяли соответствующие анализы. 15 апреля диагноз ковид был у нее установлен. Из девяти человек у пяти он подтвердился, и все члены семьи попали под карантин в домашних условиях. 17 апреля резко ухудшилось состояние ее мужа. В данный момент он в тяжелом состоянии в областной инфекционной больнице.

По словам Смоленского, соблюдение рекомендаций органов власти и медицинского сообщества могло предотвратить данную трагедию.

- К примеру, наш земляк с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, прибыв из Москвы в свой поселок и добросовестно изолировавшись на втором этаже своего дома, выздоровел, не заразив свою супругу, проживавшую с ним в одном доме на первом этаже здания, - отметил также Смоленский. - Данные примеры публикую с одной целью - может быть, кто-то из скептиков прочтет и задумается, может быть, кого-то насторожит собственное состояние здоровья или своих близких, и это в итоге спасет чью-то жизнь.

Как отметил руководитель администрации, отсутствие режима чрезвычайной ситуации позволяет обратиться только с просьбой ко всем жителям и гостям Тарусы и Тарусского района:

- Много раз мы просили дорогих отдыхающих уйти с улиц, общественных пространств, детских и спортивных площадок, строжайше соблюдать режим самоизоляции. Вынуждены констатировать, что город заполнен людьми, воспринимающими продленные выходные дни как возможность для отдыха. Городскому самоуправлению приходится заваривать железом входы в парки, так как понимания наших просьб нет. Пожалуйста, соблюдайте строжайше режим самоизоляции. Берегите себя и своих близких. Берегите самое дорогое - собственную жизнь, жизни своих родителей и детей.

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