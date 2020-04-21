Стали известны подробности о трёх новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 21 апреля в Калужской области стало известно о трёх новых смертях пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии COVID-19 в нашем регионе скончались восемь человек. Правительство региона подробнее рассказало о новых жертвах коронавируса.

- К сожалению, в результате развившихся осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли еще три человека, - говорится в сообщении оперативного штаба. - Это 63-летний житель Думиничского района, 79-летний житель Боровского района и 81-летняя жительница Тарусского района. Все они имели ряд хронических заболеваний.

Ранее, напомним, в Калужской области от коронавируса умерли 59-летний мужчина из Людиновского района, 75-летний житель Калуги, 79-летняя пенсионерка из Людиновского района и 50-летняя жительница Боровского района, а также 70-летняя жительница Балабаново.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 21 апреля. Количество выявленных случаев достигло 330, умерли уже восемь человек. Подробности.

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