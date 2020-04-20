Стали известны подробности о пятом человеке, который умер от коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, на 20 апреля в Калужской области подтвердили 258 случаев заражения коронавирусом. Пять человек уже скончались. В калужском оперативном штабе подробнее рассказали о женщине, ставшей пятой жертвой эпидемии в нашем регионе. Ей было 70 лет, жила в Балабаново.
- Имея хронические заболевания (сахарный диабет, атеросклероз, гипертония, ожирение), она поступила в областную инфекционную больницу с двусторонней пневмонией, - отмечают в оперштабе. - Болезнь развивалась стремительно и, к сожалению, спасти ее не удалось.
Ранее, напомним, в Калужской области от коронавируса умерли 59-летний мужчина из Людиновского района, 75-летний житель Калуги, а также 79-летняя пенсионерка из Людиновского района и 50-летняя жительница Боровского района.
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