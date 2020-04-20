В Калужской области пятый человек умер от коронавируса

В понедельник, 20 апреля, на заседании правительства Калужской области обсудили ситуацию в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Количество подтвержденных случаев выросло до 258. При этом стало известно о смерти ещё одного пациента.

- Умерших пять человек: два человека из Людиново, один из Калуги, два из Боровского района, - сообщила заместитель министра здравоохранения Калужской области Наталья ОГОРОДНИКОВА. - Про всех мы знаем, все имели сопутствующие патологии, которые привели к летальному исходу.

По её словам, каждый день фиксируется около 30 новых случаев.

В обсерваторе находится 44 человека, 13 из них - дети. Состояние у всех удовлетворительное. Небольшая температура есть у двух человек.

UPD. Стали известны подробности о пятом человеке, который умер от коронавируса в Калужской области.

Тем временем

Стало известно, жители каких районов Калужской области заразились коронавирусом по состоянию на 20 апреля. Всего сообщается о 244 пациентах. Подробности.

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