Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 апреля

Как мы уже рассказывали, утром 20 апреля опубликованы новые данные по эпидемии коронавируса в Калужской области. Стало известно о смерти пятого человека. Выздоровели девять пациентов.

Правительство Калужской области предоставило информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашем регионе. Эпидемия затронула на данный момент 20 районов, но единственный пациент из Медыни уже выздоровел:

Калуга – 74 (+14 к предыдущему дню),

Обнинск – 42 (+6),

Боровский район – 32 (-1),

Малоярославецкий район – 20 (+5)

Людиновский район – 16,

Бабынинский район – 11 (+1),

Козельский район – 9,

Думиничский район – 8,

Жуковский район – 7,

Тарусский район – 7 (+2),

Кировский район – 6,

Перемышльский район – 3,

Ферзиковский район – 3 (+1),

Барятинский район – 1,

Износковский район – 1 (+1),

Сухиничский район – 1,

Ульяновский район – 1,

Хвастовичский район – 1,

Юхновский район – 1.

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