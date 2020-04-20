Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 апреля

Как мы уже рассказывали, утром 20 апреля опубликованы новые данные по эпидемии коронавируса в Калужской области. Стало известно о смерти пятого человека. Выздоровели девять пациентов.
Правительство Калужской области предоставило информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашем регионе. Эпидемия затронула на данный момент 20 районов, но единственный пациент из Медыни уже выздоровел:
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