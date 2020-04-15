В Калуге умер первый пациент с коронавирусом

В Калуге скончался 59-летний житель Подмосковья, у которого ранее диагнистировали коронавирус. В среду, 15 апреля, об этом сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

- Житель Подмосковья с диагнозом коронавирус, оказавшийся в инфекционной больнице в Калуге, скончался, - рассказал глава области. - Мужчина приехал в наш регион уже имея тяжелые симптомы заболевания. К врачам он не обращался, на улице ему стало плохо, бригадой скорой помощи он был доставлен в инфекционное отделение в Калуге. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти мужчину, но, к сожалению, из-за упущенного времени паталогические процессы остановить не удалось. Он скончался. Я приношу свои соболезнования его родным и близким.

Шапша подчеркнул, что круг лиц, контактировавших с этим мужчиной, установлен, все они находятся на карантине.

- Много разговоров сейчас о том, что принимаемые меры предосторожности слишком строгие, - отметил Шапша. - Но обычно сторонники такой позиции активны до тех пор, пока лично не столкнутся с болезнью. Тогда приходит понимание, что меры жесткие, но необходимые. Мы и дальше будем последовательно их реализовывать. Инфекция чрезвычайно коварная. Достаточно одного человека, чтобы запустить цепочку заражения и изменять судьбу десятков людей. Поэтому результат борьбы с коронавирусом зависит от каждого из нас. Те, кто продолжает свой труд, должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. Остальных калужан прошу свести прямые контакты к минимуму, даже с родственниками, если они не проживают с вами. И теми, кто находится в соседнем городе или селе, и жителями других регионов. Это единственная возможность не допустить распространения вируса, и при этом сохранить социально-экономическую стабильность в регионе.

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