$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калуге умер первый пациент с коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 15.04.2020 11:11 20 9105
В Калуге умер первый пациент с коронавирусом

В Калуге скончался 59-летний житель Подмосковья, у которого ранее диагнистировали коронавирус. В среду, 15 апреля, об этом сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

- Житель Подмосковья с диагнозом коронавирус, оказавшийся в инфекционной больнице в Калуге, скончался, - рассказал глава области. - Мужчина приехал в наш регион уже имея тяжелые симптомы заболевания. К врачам он не обращался, на улице ему стало плохо, бригадой скорой помощи он был доставлен в инфекционное отделение в Калуге. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти мужчину, но, к сожалению, из-за упущенного времени паталогические процессы остановить не удалось. Он скончался. Я приношу свои соболезнования его родным и близким.

Шапша подчеркнул, что круг лиц, контактировавших с этим мужчиной, установлен, все они находятся на карантине.

- Много разговоров сейчас о том, что принимаемые меры предосторожности слишком строгие, - отметил Шапша. - Но обычно сторонники такой позиции активны до тех пор, пока лично не столкнутся с болезнью. Тогда приходит понимание, что меры жесткие, но необходимые. Мы и дальше будем последовательно их реализовывать. Инфекция чрезвычайно коварная. Достаточно одного человека, чтобы запустить цепочку заражения и изменять судьбу десятков людей. Поэтому результат борьбы с коронавирусом зависит от каждого из нас. Те, кто продолжает свой труд, должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. Остальных калужан прошу свести прямые контакты к минимуму, даже с родственниками, если они не проживают с вами. И теми, кто находится в соседнем городе или селе, и жителями других регионов. Это единственная возможность не допустить распространения вируса, и при этом сохранить социально-экономическую стабильность в регионе.

UPD. Коронавирус в Калуге, новые данные на 15 апреля: первая смерть и резкий рост количества заболевших.

Тем временем

В Калуге перестанет работать общественный транспорт. Стали известны подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 15.04.2020 11:11 20 9105
Тэги: коронавирус общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 20 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Самые интересные общие обновления
Вчера 16:30
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
Малый и средний бизнес стал одним из наиболее пост...
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А вы пойдете освящать пищу или участвовать в молитвах в храме на Пасху-2020? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Строительство домов под ключ – особенности
Почему многие предпочитают строительство домов из бруса
Деревянные дома из бруса – качественно и удобно

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru