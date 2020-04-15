В Калуге общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Как мы уже рассказывали, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША поручил ограничить работу общественного транспорта в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в нашем регионе.

Стало известно, как эта мера будет реализовываться в Калуге. Вот что рассказали KP40 в городской управе:

16-17 апреля движение общественного транспорта будет осуществляться только в утреннее и вечернее время, а именно: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00;

18-19 апреля движение общественного транспорта осуществляться не будет.

- Просим жителей города с пониманием отнестись к данным ограничениям! – говорится в сообщении горуправы. - Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких!

Тем временем

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