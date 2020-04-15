В Калуге общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Как мы уже рассказывали, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША поручил ограничить работу общественного транспорта в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в нашем регионе.
Стало известно, как эта мера будет реализовываться в Калуге. Вот что рассказали KP40 в городской управе:
- Просим жителей города с пониманием отнестись к данным ограничениям! – говорится в сообщении горуправы. - Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких!
Тем временем
В Калуге умер первый пациент с коронавирусом. Мужчине было 59 лет. Подробности.
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