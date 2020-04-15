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В Калуге ограничат работу общественного транспорта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.04.2020 08:49 9 3633
В Калуге ограничат работу общественного транспорта

В Калужской области ограничат работу общественного транспорта в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. В среду, 15 апреля, на своих страницах в соцсетях об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.

- Вчера вечером на региональном штабе по борьбе с коронавирусом в связи с ростом количества заболевших в регионе приняли несколько важных решений, - написал он. - Муниципалитетам поручил изменить режим движения общественного транспорта, при этом перевозку сотрудников работающих предприятий и организаций обеспечить в полном объеме.

Как именно изменится расписание транспорта в Калуге, пока не сообщается. Однако калужане в соцсетях уже обсуждают, что автобусы и троллейбусы будут ходить только с 6 до 9 утра и с 4 до 7 вечера. Так ли это на самом деле, в городской управе пока не комментируют. Там лишь заявили, что информация будет опубликована позже.

Также Шапша сообщил, что калужан, которые перемещаются по региону в связи с исполнением служебных обязанностей, работодателям необходимо обеспечить соответствующими справками.

Как мы уже рассказывали, в Калужской области количество заболевших COVID-19 резко выросло - с 7 на прошлой неделе до 74 по состоянию на утро 15 апреля.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.04.2020 08:49 9 3633
Тэги: коронавирус транспорт владилсав шапша
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