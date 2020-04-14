Коронавирус в Калуге, новые данные: за день заболели ещё 25 человек

Вечером во вторник, 14 апреля, правительство Калужской области предоставило KP40 новые данные по коронавирусной инфекции COVID-19 в нашем регионе.

Количество подтвержденных случаев заболевания за день увеличилось с 49 до 74. Из них пять человек уже выписаны из больницы, они полностью вылечились.

- В тяжёлой форме заболевание протекает у четырёх пациентов, у 21 - в средней, у 44 - в легкой форме, - рассказал врио губернатора Владислав ШАПША.

При этом на данный момент не осталось ни одного калужанина, который ожидал бы результатов повторного анализа. Все условно положительные тесты либо подтверждены, либо опровергнуты.

На карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге находится уже 64 человека. В обсервации - ещё 26.

Количество человек на домашнем карантине за сутки снизилось с 1522 до 1504. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2912 человек.

Тем временем

Больницу в Калуге закрыли на карантин. Ситуацию прокомментировали главный врач и замминистра. Подробности.

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