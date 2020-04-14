Ещё одну больницу в Калужской области закрыли на карантин из-за коронавируса

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что у нескольких пациентов калужской городской больницы № 4 имени Хлюстина анализ на коронавирус оказался условно положительным. Сразу после этого лечебное учреждение было закрыто на карантин.

- После получения положительных результатов несколько человек были переведены в областную инфекционную больницу, - прокомментировала kp40.ru и.о. министра здравоохранения Калужской области Наталья ОГОРОДНИКОВА. – У всего персонала и пациентов отобраны материалы для исследования. Все противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объёме.

- Да, мы официально находимся на карантине, - сообщил нашему изданию и.о. главного врача ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 4 им. А.С. Хлюстина» Олег ТРУШКО. – Сразу после получения результатов исследования мы согласовали перевод пациентов в профильное учреждение – в областную инфекционную больницу, после чего выполнили карантинные мероприятия: провели текущую и заключительную дезинфекцию, обследовали всех контактных сотрудников и пациентов, информировали Роспотребнадзор. На данный момент анализы у всех отрицательные.

Олег Трушко подчёркивает: анализы пациентов, госпитализированных в областную инфекционную больницу, являются условно положительными. Больные с подозрением на коронавирус были выявлены в ходе очередного забора мазков.

- Данное обследование проводится еженедельно, поскольку профиль нашей больницы – пневмония. 90% пациентов, которые находятся у нас, имеют этот диагноз, - пояснил Олег Трушко.

У какого количества пациентов анализы на CoVID-19 оказались условно положительными, на данный момент неизвестно.

Карантин в больнице №4 Калуги продлится до 27 апреля. В течение двух недель лечебное учреждение не будет принимать новых больных. Те пациенты, которые находятся там сейчас, останутся в больнице до окончания карантинных мероприятий. Больные восприняли это с пониманием.