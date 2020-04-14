В Калужской области ещё одно инфекционное отделение закрыли из-за пациента с коронавирусом

Во вторник, 14 апреля, инфекционное отделение в Обнинске приостановило работу из-за пациента с коронавирусом.

Пациент поступил в отделение без диагноза, но ему взяли анализ на COVID-19, поскольку он подходил по одному из критериев.

- После получения результата пациент незамедлительно переведён в областную инфекционную больницу, - сообщил врио главного врача КБ№8 Михаил СЕРГЕЕВ. - Круг контактных лиц определён, у всех взят анализ. Ждём результатов. Пациентов перевели в другой корпус. Помещения уже обработаны и временно закрыты на карантин. Ситуация находится на моём личном контроле.

Напомним, что ранее инфекционное отделение Малоярославецкой ЦРБ закрыли на двухнедельный карантин. Там пациенту поставлен только предварительный диагноз. Официально COVID-19 ещё не подтверждён.

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