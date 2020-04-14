В Калужской области пациент с подозрением на COVID-19 отправил инфекционное отделение на карантин

В понедельник, 13 апреля, инфекционное отделение Малоярославецкой ЦРБ закрыли на двухнедельный карантин.

У пациента больницы диагностировали пневмонию с условно положительным результатом на COVID-19. На карантин отправлены 10 пациентов и 11 медработников.

- Анализы направлены в лабораторию Москвы. Если результат будет отрицательным, тогда все карантинные мероприятия закончатся. Как это уже было у нас с детским отделением, - цитирует главного врача Михаила Брука газета «Маяк».

Напомним, что в начале апреля в Обнинске закрыли детский стационар. Тогда в отделение положили пациента с подозрением на COVID-19. Коронавирус у ребёнка не подтвердился.

UPD. Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 14 апреля.

Тем временем

В Калуге готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом, в больницу срочно ищут медиков. Главный врач инфекционки опубликовала объявление в соцсетях. Подробности.

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