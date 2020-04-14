В Калуге готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом, в больницу срочно ищут медиков

За последнюю неделю количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Калужской области выросло в семь раз. На утро 14 апреля известно о 49 заражённых.

Пока всех заболевших доставляют в областную инфекционную больницу на Грабцевском шоссе в Калуге. И, похоже, там готовятся к ухудшению ситуации. Главный врач Елена АЛЕШИНА на своей странице в Facebook вечером 13 апреля сообщила о поиске специалистов.

- Для работы с пациентами с COVID-19 срочно требуются врачи реаниматологи, рентгенологи, терапевты, инфекционисты, пульмонологи, а также анестезистки, процедурные и палатные медсестры, санитарки, - написала она. - Оплата труда достойная! Обращаться в отдел кадров: Калуга, ул. Степана Разина, 1, тел. 57-56-69. Приемная главного врача 92-67-01.

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