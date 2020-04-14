Коронавирус в Калуге, последние данные на 14 апреля: в каких районах нашли 49 заражённых

В Калужской области коронавирус COVID-19 подтверждён у 49 человек. Такие данные KP40 предоставили в оперативном штабе. Также стало известно распределение заболевших по районам нашего региона.

Больше всего случаев зафиксировано в Калуге – 22. Из них пятеро уже выздоровели. Также подтверждено заболевание в следующих районах:

Обнинск – 6,

Боровский – 5,

Козельский – 4,

Малоярославецкий – 3,

Думиничский – 3,

Тарусский – 2,

Жуковский – 1,

Медынский – 1,

Ульяновский – 1,

Людиновский – 1.

Тем временем

В Калужской области закрыли для посещения все кладбища. Запрет будет действовать в течение недели. Подробности.

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