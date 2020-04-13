Коронавирус в Калуге: за день заболели ещё 15 человек

Вечером в понедельник, 13 апреля, правительство Калужской области опубликовало новые данные по коронавирусной инфекции COVID-19 в нашем регионе.

Количество подтвержденных случаев заболевания за день выросло с 34 до 49. Из них пять человек уже выписаны из больницы, они полностью вылечились. Неделю назад, напомним, было всего семь заражённых калужан.

Число калужан с условно положительным тестом выросло с 18 до 24. Анализы этих людей отправлены на перепроверку.

На карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге находятся 43 человека.

Количество человек на домашнем карантине выросло за день с 1442 до 1522. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2894 человек.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.