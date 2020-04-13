Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в нашем регионе.
Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 осталось прежним - 34. Из них пять человек уже выписаны из больницы, они полностью вылечились. А вот четыре пациента попали в реанимацию.
Число калужан с условно положительным тестом за ночь также не изменилось - 18.
А вот на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге теперь находятся 43 человека, тогда как вчера было 36, в обсервации – 21.
Количество человек на домашнем карантине осталось прежним - 1442. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2894 человек.
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