Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в нашем регионе.

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 осталось прежним - 34. Из них пять человек уже выписаны из больницы, они полностью вылечились. А вот четыре пациента попали в реанимацию.

Число калужан с условно положительным тестом за ночь также не изменилось - 18.

А вот на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге теперь находятся 43 человека, тогда как вчера было 36, в обсервации – 21.

Количество человек на домашнем карантине осталось прежним - 1442. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2894 человек.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.