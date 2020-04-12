Коронавирус в Калуге, новые данные: за день заболели ещё 10 человек

Вечером в воскресенье, 12 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в нашем регионе.

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 увеличилось за день с 24 до 34. Это в три раза больше, чем три дня назад. Новые случаи выявлены в Калуге, Боровском, Тарусском районах и Обнинске.

Из этих 34 человек пять уже выписаны из больницы, они полностью вылечились.

Число калужан с условно положительным тестом, который перепроверяют в Москве, снизилось с 28 до 18.

На карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге остаются 36 пациентов, в обсервации – 11 медиков.

Количество человек на домашнем карантине увеличилось с 1333 до 1442. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2887 человек.

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