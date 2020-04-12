Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, правительство региона опубликовало новые данные по ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в Калужской области.

На данный момент по-прежнему известно о 24 подтверждённых случаях. Из них пять человек уже выписались из больницы, с ними всё в порядке.

За ночь число человек, сдавших условно положительный тест, увеличилось с 17 до 28. Анализы этих калужан отправлены на перепроверку в московской лаборатории.

На карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге остаются 36 пациентов, в обсервации – семь медиков. Вчера, напомним, в больнице было 28 калужан.

Количество человек на домашнем карантине пока не изменилось - 1333. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2885 человек.

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