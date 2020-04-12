Коронавирус в Калуге, последние новости на 12 апреля 2020: излечились ещё два человека

Опубликованы новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Калужской области.

На данный момент по-прежнему известно о 24 подтверждённых случаях. Из них пять человек уже выписались из больницы, с ними всё в порядке. Двое вернулись домой в субботу.

За день число человек, сдавших условно положительный тест, увеличилось с 11 до 17. Анализы этих калужан отправлены на перепроверку в московской лаборатории.

На карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе остаются 28 пациентов, в обсервации – семь медиков.

Количество калужан на домашнем карантине снизилось с 1439 до 1333. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2885 человек.

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