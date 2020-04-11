Коронавирус в Калуге: 11 апреля резко выросло количество заболевших

Утром в субботу, 11 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша опубликовал новые данные по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 в нашем регионе. Второй день подряд наблюдается резкий прирост подтвержденных случаев. Позавчера таких было 11, вчера – 18, а сегодня – уже 24. Из них трое вылечились.

Число людей, сдавших условно положительный тест, уменьшилось с 19 до 11. Их анализы отправлены на перепроверку.

Количество пациентов на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге выросло с 21 до 28.

Семь медиков находятся на обсервации.

Количество калужан на домашнем карантине не изменилось - 1439. За весь период эпидемии сняты с наблюдения 2779 наших земляков.

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