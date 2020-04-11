Коронавирус в Калуге, последние новости на 11 апреля 2020: наблюдение сняли с 2779 человек

Вечером в пятницу правительство Калужской области опубликовало новые данные по коронавирусной инфекции в нашем регионе.
Количество подтвержденных случаев за день не изменилось - 18. Из них трое уже вылечились.
Число людей, сдавших условно положительный тест, уменьшилось с 19 до 17. Их анализы отправлены на перепроверку.
Количество пациентов на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге осталось прежним - 21.
Семь медиков находятся на обсервации.
Количество калужан на домашнем карантине за сутки снизилось с 1531 до 1439. За весь период эпидемии сняты с наблюдения 2779 наших земляков.
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