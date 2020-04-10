Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 10 апреля

Утром в пятницу, 10 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в нашем регионе.

Количество подтвержденных случаев резко выросло – со вчерашних 11 до 18. Из них трое уже вылечились.

Число людей, сдавших условно положительный тест, за ночь увеличилось с 18 до 19. Их анализы отправлены на перепроверку.

Количество пациентов на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге снизилось с 24 до 21.

Семь медиков находятся на обсервации.

Количество калужан на домашнем карантине осталось прежним - 1531. За весь период эпидемии сняты с наблюдения 2655 наших земляков.

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