Коронавирус в Калуге, последние новости на 10 апреля 2020: наблюдение сняли с восьми человек

Вечером в четверг правительство Калужской области опубликовало новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в нашем регионе.

Количество подтвержденных случаев не изменилось - 11. Два человека уже полностью выздоровели.

Прежним осталось и количество калужан, которые сдали положительный тест на коронавирус и теперь ждут перепроверки анализа в московской лаборатории. Таких людей 18.

На карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге остаются 24 пациента. В обсервации - семь медиков.

Количество калужан на домашнем карантине за сутки снизилось с 1539 до 1531. За весь период эпидемии сняты с наблюдения 2655 наших земляков.

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