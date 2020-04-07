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В Калуге четверо больных коронавирусом попали в реанимацию

Елена Французова , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 13.04.2020 09:49 14 15222
В Калуге четверо больных коронавирусом попали в реанимацию

За выходные число заражённых коронавирусной инфекцией в Калужской области выросло до 34. Как рассказали в понедельник, 13 апреля, на заседании регионального правительства, в выходные стали известны результаты анализов, которые были взяты ещё 9 апреля.

- Предположительно, будет ещё больше, - рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья ОГОРОДНИКОВА. - В обсерватории сейчас находится 21 человек, из них четыре ребёнка. В инфекционном стационаре 41, 4 человека в реанимации. Под наблюдением 1442 человека, снято – 2809. На лечении пневмонии находятся 580 человек.

Состояние пациентов в реанимации тяжёлое, но без отрицательной динамики, отметила представитель Минздрава.

- Появилась тенденция медицинских работников направлять в обсерватор. Будем с этим разбираться. Все работники были в защите. Получается так, что один пациент может до 13 медработников усадить на карантин. И мы тогда в ограниченном количестве будем оказывать медицинскую помощь. Приняли решение, что все пациенты для нас, любого профиля, рассматриваются как ковидные, - сказала Огородникова.

- У меня к вам просьба быть очень острожными и принять все меры, чтобы медицинские работники были защищены от всех возможных случаев по максимуму, - заявил глава региона Владислав ШАПША. – Из строя они не выходили.

Как сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана РОЖКОВА, в выходные у 76 человек были взяты пробы на коронавирус, 26 из них дали положительный результат. Теперь будут ожидать результатов повторных анализов.

При этом в регионе растёт число контактных заражённых. Это те люди, которые не были за границей, они подхватили вирус во время общения с заражёнными людьми.

Глава региона призвал жителей области соблюдать самоизоляцию. Если по каким-то причинам им нужно выйти на улицу - соблюдать социальную дистанцию.

- Понятно, что дома сидеть такое количество времени очень сложно. И, если у кого-то возникла потребность выйти на улицу, подышать свежим воздухом, размяться, конечно, это нужно сделать. Но это не значит, что можно гулять по городу взад и вперёд, собираться в компании и стоять, как птички чирикают, сбившись в стайку. Ограничьте общение друг с другом, - попросил Шапша.

UPD. Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 13 апреля.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Елена Французова , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 13.04.2020 09:49 14 15222
Тэги: коронавирус общество статистика наталья огородникова владислав шапша светлана рожкова
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