Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 14 апреля

Утром во вторник, 14 апреля, правительство Калужской области предоставило KP40 новые данные по коронавирусной инфекции COVID-19 в нашем регионе.
Количество подтвержденных случаев заболевания за ночь не изменилось - 49. Из них пять человек уже выписаны из больницы, они полностью вылечились.
Число калужан с условно положительным тестом выросло с 24 до 30. Анализы этих людей отправлены на перепроверку.
На карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге находится уже 61 человек, хотя вчера вечером было 43. В обсервации - ещё 26.
Количество человек на домашнем карантине за сутки не изменилось - 1522. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2894 человек.
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