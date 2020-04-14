Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 14 апреля

Утром во вторник, 14 апреля, правительство Калужской области предоставило KP40 новые данные по коронавирусной инфекции COVID-19 в нашем регионе.

Количество подтвержденных случаев заболевания за ночь не изменилось - 49. Из них пять человек уже выписаны из больницы, они полностью вылечились.

Число калужан с условно положительным тестом выросло с 24 до 30. Анализы этих людей отправлены на перепроверку.

На карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге находится уже 61 человек, хотя вчера вечером было 43. В обсервации - ещё 26.

Количество человек на домашнем карантине за сутки не изменилось - 1522. Это люди, которые вернулись их других стран и не имеют признаков заболевания. За весь период эпидемии коронавируса снято наблюдение с 2894 человек.

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