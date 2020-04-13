В Калужской области закрыли для посещения все кладбища

В Калужской области на неделю, с 14 по 21 апреля, закроют для посещения все кладбища. Вечером 13 апреля об этом по итогам заседания регионального штаба по коронавирусу сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.

- Приняли решение закрыть для посещения кладбища на территории региона на неделю для того, чтобы избежать скопления людей, - пояснил он. - Решение для нас трудное, но необходимое.

Ранее, напомним, с призывом не посещать храмы и кладбища к калужанам обращалась главный санитарный врач региона Светлана Рожкова.

- В течение предстоящей недели будет ограничено движение общественного транспорта по данным направлениям, - рассказали KP40 в пресс-службе правительства. - Руководитель региона поручил руководству муниципалитетов совместно с правоохранительными органами максимально корректно организовать работу с населением для предотвращения традиционного массового посещения кладбищ накануне православной Пасхи, чтобы не допустить всплеска распространения новой коронавирусной инфекции.

За последнюю неделю количество заражённных коронавирусом в Калуге и области выросло в семь раз.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.