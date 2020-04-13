Пасха и коронавирус: жителей Калужской области просят не ходить в храмы и на кладбища

Уже в ближайшее воскресенье, 19 апреля, православные верующие будут отмечать Пасху – главный христианский праздник. В эти дни в Калужской области храмы обычно посещают сотни тысяч человек. Однако в нынешнем году поход в церковь может грозить распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Калужские санитарные врачи призывают оставаться дома.

- В преддверии Великих православных праздников обращаюсь к вам с просьбой о понимании. В сегодняшней непростой ситуации призываю вас задуматься о сохранении главной ценности в жизни - здоровья человека, - говорится в сообщении руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области Светланы РОЖКОВОЙ. - Прислушайтесь к призыву патриарха Кирилла о вознесении молитв дома, воздержитесь от посещений храмов и кладбищ. Только оставаясь дома, не допуская общения с большим количеством людей мы сохраним многие и многие жизни наших сограждан.

А вы пойдете освящать пищу или участвовать в молитвах в храме на Пасху-2020? Да, пойду Нет, в этом году не пойду Никогда в этом не участвую Пока не знаю Другой ответ, напишу в комментариях Голосование заканчивается 27/04/2020

За выходные число заражённых коронавирусной инфекцией в Калужской области выросло до 34. В Калуге в реанимацию попали четыре человека.

UPD. Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 13 апреля.

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