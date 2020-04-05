Ребёнка с подозрением на коронавирус нашли в Калужской области

В субботу, 4 апреля, в Обнинске временно приостановил работу корпус детского стационара Клинической больницы №8, сообщает администрация наукограда.

- Под временное детское отделение выделены койки на базе лор-отделения хирургического корпуса, - отмечают в Обнинске. - Это вынужденная мера из-за появления в детском отделении пациента с сомнительным анализом на COVID-19. Он уже переведен в областную инфекционную больницу. Его состояние удовлетворительное. Весь контактный персонал КБ №8 отправлен на изоляцию до результатов анализов. На данный момент в детском стационаре нет ни одного маленького пациента.

В случае необходимости родители с детьми могут обращаться во «взрослый» приемный покой. При необходимости они будут госпитализированы в Калужскую областную больницу.

Ожидается, что детский стационар возобновит работу в основном корпусе в середине следующей недели.

Напомним, в Калуге выявили шестой случай заражения COVID-19. Анализы ещё 36 человек перепроверяют.

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