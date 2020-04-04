В Калуге подтвердили шестой случай заражения коронавирусом

В Калуге официально подтвердили шестой случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В субботу, 4 апреля, об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.
Один из заболевших выписался. Остальные находятся в областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе.
Количество человек, у которых подозревают коронавирус, но анализы ещё перепроверяются, снизилось, соответственно, с 37 до 36.
Количество калужан на карантине в инфекционной больнице осталось прежним - 25. Они вернулись из других стран и имеют признаки болезни.
На обсервации находится 12 человек.
Под наблюдением дома остается 2041 житель Калужской области. Сняты с наблюдения 1989 калужан.
Как мы уже рассказывали, часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля. Однако общепит и торговые центры будут закрыты как минимум до 12 апреля.
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