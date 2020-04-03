Торговлю в Калуге запретили до 12 апреля

В пятницу, 3 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал постановление правительства, которое продлевает запрет на торговлю и работу общепита до 12 апреля.

Ранее, напомним, в Калуге всё было закрыто до 6 апреля. Но президент России Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель. При этом губернаторам дали право самим определять сроки и меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции на своей территории.

Запрет, как и на нынешней неделе, не распространяется на аптеки, магазины со средствами гигиены, детским питанием, салоны связи, доставку из кафе.

Публикуем полный текст постановления № 270 от 3 апреля 2020 года

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»



(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230,

от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234,

от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243,

от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246,

от 02.04.2020 № 254)



В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области, в целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254) (далее – постановление) следующие изменения:



1.1. Пункт 8.4 постановления изложить в следующей редакции:



«8.4. С 28 марта до 1 июня 2020 года организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Калужской области, за исключением:



- лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;



- лиц, прибывших для получения медицинской помощи в Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также лиц, их сопровождающих, при наличии справки, выданной Медицинским радиологическим научным центром им. А.Ф. Цыба – филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.



В отношении лиц, проживающих в указанных организациях:



- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;



- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.».



1.2. В абзаце первом пункта 8.5 постановления слова «по 24.00 5 апреля 2020 года:» заменить словами «по 12 апреля 2020 года:».



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Стоит несколько пояснить этот документ. Пункт 8.5, который изменяется с 3 апреля, ранее был изложен в постановлении правительства Калужской области №245 от 30.03.2020. Приводим его в полном виде:

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