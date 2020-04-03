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Часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля

Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 03.04.2020 22:10 7 7345
Часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля

Как мы уже рассказывали, неделя с 6 по 12 апреля для сферы обслуживания в Калужской области вновь станет нерабочей. Соответствующее постановление подписал глава Калужской области Владислав Шапша в пятницу, 3 апреля.

Позже на своих страницах в социальных сетях врио губернатора опубликовал видеообращение. В нём, в частности, Шапша заявил, что часть предприятий в Калужской области возобновит работу уже с 6 апреля.

- Правительство Калужской области утвердит список предприятий, которые при соблюдении санитарных норм смогут вернуться к производственно-хозяйственной деятельности со следующей недели, - отметил он. - Повторяю: при строгом соблюдении всех санитарных норм. Для предприятий сферы обслуживания следующая неделя будет нерабочая. Мы вернемся к вопросу о возобновлении их деятельности в конце недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки. 

Какие именно предприятия начнут работать с 6 апреля, глава области пока не пояснил. В то же время на сайте министерства экономического развития опубликовали перечень системообразующих организаций регионального значения. Именно такие предприятия упоминаются и в указе Путина о нерабочем апреле.

Пока не уточняется, все ли эти компании возобновят работу. Возможно, правительство сформирует какой-то новый список. Но пока приводим полный перечень, указанный на сайте минэкономразвития: 

Видео обращения врио губернатора.

Также Шапша рассказал вечером 3 апреля о мерах по поддержке бизнеса:

- Утвердили пакет мер для наиболее пострадавших отраслей. Планируем снизить ставки по упрощенной системе налогообложения, освободить от уплаты налога на имущество. Кроме того, докапитализируем государственный фонд поддержки предпринимательства на выдачу предприятиям микрозаймов на заработную плату. Малому и среднему бизнесу будут предоставляться субсидии на выплату процентов по уже имеющимся инвестиционным кредитам. Также прорабатываем меры поддержки самозанятых.

Дмитрий Ивьев , Фото: Андрей Шаронов.
Опубликовано: 03.04.2020 22:10 7 7345
Тэги: коронавирус общество владислав шапша видео
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