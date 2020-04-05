Опубликован список калужских предприятий, которые продолжат работу 6 апреля

Правительство России утвердило федеральный перечень системообразующих организаций. В Калужской области 19 таких предприятий. В соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, они продолжат работу в период нерабочих дней.
Калужские предприятия, попавшие в федеральный список:
- АО «НПО Лавочкина» (филиал АО «НПО Лавочкина» в г. Калуге);
- АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт;
- АО ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина;
- АО «Калужский электромеханический завод»;
- АО «Калугаприбор»;
- АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»;
- АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры».
- АО «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского;
- АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова».
- АО «Калугапутьмаш»;
- АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Людиновский и Товарковский филиалы);
- АО «Людиновский тепловозостроительный завод»;
- ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» (филиал ООО «Нестле Россия» в с. Ворсино);
- ООО «Фольксваген Груп Рус»;
- ФГУП «НПЦАП имени академика Н.А. Пилюгина» (филиал ФГУП «НПЦАП имени академика Н.А. Пилюгина» - «Сосенский приборостроительный завод»);
- Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Промышленно-металлургический Холдинг» (АО «Сукремльский чугунолитейный завод»);
- ПАО «Силовые машины» (ОАО Калужский турбинный завод»);
- Агропромышленный комплекс Агро-Инвест;
- ГК «Продо».
При этом правительство Калужской области готовит ещё один список с предприятиями, которые являются системообразующими для деятельности именно нашего региона. Они также продолжат работать с 6 апреля.
- Перечень в настоящий момент разрабатывается и будет опубликован в ближайшее время, - сообщил в воскресенье, 5 апреля, врио губернатора Владислав ШАПША.
Ранее, напомним, калужский завод «Фольксваген» сообщал, что приостанавливает производство до 10 апреля.
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