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Опубликован список калужских предприятий, которые продолжат работу 6 апреля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.04.2020 13:14 18 10311
Опубликован список калужских предприятий, которые продолжат работу 6 апреля

Правительство России утвердило федеральный перечень системообразующих организаций. В Калужской области 19 таких предприятий. В соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, они продолжат работу в период нерабочих дней.

Калужские предприятия, попавшие в федеральный список:

  1. АО «НПО Лавочкина» (филиал АО «НПО Лавочкина» в г. Калуге);
  2. АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт;
  3. АО ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина;
  4. АО «Калужский электромеханический завод»;
  5. АО «Калугаприбор»;
  6. АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»;
  7. АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры».
  8. АО «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского;
  9. АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова».
  10. АО «Калугапутьмаш»;
  11. АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Людиновский и Товарковский филиалы);
  12. АО «Людиновский тепловозостроительный завод»;
  13. ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» (филиал ООО «Нестле Россия» в с. Ворсино);
  14. ООО «Фольксваген Груп Рус»;
  15. ФГУП «НПЦАП имени академика Н.А. Пилюгина» (филиал ФГУП «НПЦАП имени академика Н.А. Пилюгина» - «Сосенский приборостроительный завод»);
  16. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Промышленно-металлургический Холдинг» (АО «Сукремльский чугунолитейный завод»);
  17. ПАО «Силовые машины» (ОАО Калужский турбинный завод»);
  18. Агропромышленный комплекс Агро-Инвест;
  19. ГК «Продо».

При этом правительство Калужской области готовит ещё один список с предприятиями, которые являются системообразующими для деятельности именно нашего региона. Они также продолжат работать с 6 апреля.

 - Перечень в настоящий момент разрабатывается и будет опубликован в ближайшее время, - сообщил в воскресенье, 5 апреля, врио губернатора Владислав ШАПША.

Ранее, напомним, калужский завод «Фольксваген» сообщал, что приостанавливает производство до 10 апреля.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.04.2020 13:14 18 10311
Тэги: общество коронавирус
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