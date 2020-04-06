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Кто сможет работать в Калужской области в апреле – постановление правительства

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2020 11:25 4 4751
Кто сможет работать в Калужской области в апреле – постановление правительства

В понедельник, 6 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №271, которым определены отрасли, в которых предприятия смогут работать в нынешнем апреле. Ранее, напомним, президент объявил нерабочие дни до мая, однако регионам дали право самим ужесточать или смягчать действующий режим.

В Калужской области юрлица смогут продолжить деятельность в следующих сферах:

  • Добыча прочих полезных ископаемых,
  • Производство напитков,
  • Производство бумаги и бумажных изделий,
  • Производство кокса и нефтепродуктов,
  • Производство химических веществ и химических продуктов,
  • Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,
  • Производство резиновых и пластмассовых изделий,
  • Производство прочей неметаллической минеральной продукции,
  • Производство металлургическое,
  • Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,
  • Производство компьютеров, электронных и оптических изделий,
  • Производство электрического оборудования,
  • Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки,
  • Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,
  • Производство прочих транспортных средств и оборудования.

- Юридические лица при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица и принимают все последствия от возникших коммерческих рисков, - говорится в тексте постановления.

Те предприятия, которые решили начать работать, должны будут уведомить правительство Калужской области и соблюдать санитарно-противоэпидемические нормы. Надзор будет вести министерство здравоохранения Калужской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

Публикуем полный текст постановления:

Ранее, напомним, был определен федеральный перечень системообразующих предприятий, которые с 6 апреля могут возобновить деятельность. В него попали компании из Калуги и Обнинска.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2020 11:25 4 4751
Тэги: общество коронавирус владислав шапша
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