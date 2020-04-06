Кто сможет работать в Калужской области в апреле – постановление правительства

В понедельник, 6 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №271, которым определены отрасли, в которых предприятия смогут работать в нынешнем апреле. Ранее, напомним, президент объявил нерабочие дни до мая, однако регионам дали право самим ужесточать или смягчать действующий режим.

В Калужской области юрлица смогут продолжить деятельность в следующих сферах:

Добыча прочих полезных ископаемых,

Производство напитков,

Производство бумаги и бумажных изделий,

Производство кокса и нефтепродуктов,

Производство химических веществ и химических продуктов,

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,

Производство резиновых и пластмассовых изделий,

Производство прочей неметаллической минеральной продукции,

Производство металлургическое,

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий,

Производство электрического оборудования,

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки,

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,

Производство прочих транспортных средств и оборудования.

- Юридические лица при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица и принимают все последствия от возникших коммерческих рисков, - говорится в тексте постановления.

Те предприятия, которые решили начать работать, должны будут уведомить правительство Калужской области и соблюдать санитарно-противоэпидемические нормы. Надзор будет вести министерство здравоохранения Калужской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

Публикуем полный текст постановления:

Ранее, напомним, был определен федеральный перечень системообразующих предприятий, которые с 6 апреля могут возобновить деятельность. В него попали компании из Калуги и Обнинска.

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