Кто сможет работать в Калужской области в апреле – постановление правительства

В понедельник, 6 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №271, которым определены отрасли, в которых предприятия смогут работать в нынешнем апреле. Ранее, напомним, президент объявил нерабочие дни до мая, однако регионам дали право самим ужесточать или смягчать действующий режим.
В Калужской области юрлица смогут продолжить деятельность в следующих сферах:
- Юридические лица при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица и принимают все последствия от возникших коммерческих рисков, - говорится в тексте постановления.
Те предприятия, которые решили начать работать, должны будут уведомить правительство Калужской области и соблюдать санитарно-противоэпидемические нормы. Надзор будет вести министерство здравоохранения Калужской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.
Публикуем полный текст постановления:
Ранее, напомним, был определен федеральный перечень системообразующих предприятий, которые с 6 апреля могут возобновить деятельность. В него попали компании из Калуги и Обнинска.
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