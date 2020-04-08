В Калужской области расширили список предприятий, которые могут возобновить работу

Как мы уже рассказывали, с 6 апреля в Калужской области получили право возобновить деятельность предприятия из 15 отраслей. В среду, 8 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША сообщил, что расширил этот перечень. Теперь в нём 27 отраслей.

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

Добыча прочих полезных ископаемых,

Производство напитков,

Производство табачных изделий,

Производство текстильных изделий,

Производство одежды,

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебили, производство изделий из соломки и материалов для плетения,

Производство бумаги и бумажных изделий,

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации,

Производство кокса и нефтепродуктов,

Производство химических веществ и химических продуктов,

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,

Производство резиновых и пластмассовых изделий,

Производство прочей неметаллической минеральной продукции,

Производство металлургическое,

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий,

Производство электрического оборудования,

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки,

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,

Производство прочих транспортных средств и оборудования,

Производство мебели,

Производство прочих готовых изделий,

Ремонт и монтаж машин и оборудования,

Строительство зданий,

Строительство инженерных сооружений,

Работы строительные специализированные.

- Расширил перечень организаций, которые могут возобновить деятельность при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, необходимых для недопущения распространения коронавирусной инфекции, - сообщил Шапша.

Постановление правительства Калужской области №278 официально опубликовано 8 апреля. То есть предприятия из включенных в список отраслей уже могут приступать к работе, если уведомят правительство и соблюдут все санитарные нормы. Контроль, напомним, осуществляют Минздрав и Роспотребнадзор.

В Калуге на данный момент подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.