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В Калужской области расширили список предприятий, которые могут возобновить работу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2020 13:54 2 2011
В Калужской области расширили список предприятий, которые могут возобновить работу

Как мы уже рассказывали, с 6 апреля в Калужской области получили право возобновить деятельность предприятия из 15 отраслей. В среду, 8 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША сообщил, что расширил этот перечень. Теперь в нём 27 отраслей.

  • Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
  • Добыча прочих полезных ископаемых,
  • Производство напитков,
  • Производство табачных изделий,
  • Производство текстильных изделий,
  • Производство одежды,
  • Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебили, производство изделий из соломки и материалов для плетения,
  • Производство бумаги и бумажных изделий,
  • Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации,
  • Производство кокса и нефтепродуктов,
  • Производство химических веществ и химических продуктов,
  • Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,
  • Производство резиновых и пластмассовых изделий,
  • Производство прочей неметаллической минеральной продукции,
  • Производство металлургическое,
  • Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,
  • Производство компьютеров, электронных и оптических изделий,
  • Производство электрического оборудования,
  • Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки,
  • Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,
  • Производство прочих транспортных средств и оборудования,
  • Производство мебели,
  • Производство прочих готовых изделий,
  • Ремонт и монтаж машин и оборудования,
  • Строительство зданий,
  • Строительство инженерных сооружений,
  • Работы строительные специализированные.

- Расширил перечень организаций, которые могут возобновить деятельность при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, необходимых для недопущения распространения коронавирусной инфекции, - сообщил Шапша.

Постановление правительства Калужской области №278 официально опубликовано 8 апреля. То есть предприятия из включенных в список отраслей уже могут приступать к работе, если уведомят правительство и соблюдут все санитарные нормы. Контроль, напомним, осуществляют Минздрав и Роспотребнадзор.

 

В Калуге на данный момент подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2020 13:54 2 2011
Тэги: общество коронавирус владислав шапша
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