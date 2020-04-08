В Калужской области расширили список предприятий, которые могут возобновить работу

Как мы уже рассказывали, с 6 апреля в Калужской области получили право возобновить деятельность предприятия из 15 отраслей. В среду, 8 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША сообщил, что расширил этот перечень. Теперь в нём 27 отраслей.
- Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
- Добыча прочих полезных ископаемых,
- Производство напитков,
- Производство табачных изделий,
- Производство текстильных изделий,
- Производство одежды,
- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебили, производство изделий из соломки и материалов для плетения,
- Производство бумаги и бумажных изделий,
- Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации,
- Производство кокса и нефтепродуктов,
- Производство химических веществ и химических продуктов,
- Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,
- Производство резиновых и пластмассовых изделий,
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции,
- Производство металлургическое,
- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,
- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий,
- Производство электрического оборудования,
- Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки,
- Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,
- Производство прочих транспортных средств и оборудования,
- Производство мебели,
- Производство прочих готовых изделий,
- Ремонт и монтаж машин и оборудования,
- Строительство зданий,
- Строительство инженерных сооружений,
- Работы строительные специализированные.
- Расширил перечень организаций, которые могут возобновить деятельность при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, необходимых для недопущения распространения коронавирусной инфекции, - сообщил Шапша.
Постановление правительства Калужской области №278 официально опубликовано 8 апреля. То есть предприятия из включенных в список отраслей уже могут приступать к работе, если уведомят правительство и соблюдут все санитарные нормы. Контроль, напомним, осуществляют Минздрав и Роспотребнадзор.
В Калуге на данный момент подтверждено 11 случаев заражения коронавирусом.