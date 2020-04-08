Опубликованы новые данные по коронавирусу в Калужской области

По данным на утро 8 апреля в Калужской области остается 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие данные опубликовал врио губернатора Владислав Шапша.
Из них двое уже выписались, остальные проходят лечение.
Результаты анализов 12 пациентов перепроверяются в московской лаборатории.
На обсервации остаются 10 медиков.
В инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге находится 20 человек.
На домашнем карантине – 1771 калужанин. Это люди, которые вернулись из других стран и не имеют признаков заболевания.
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