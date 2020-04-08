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За сутки 765 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 08.04.2020 10:43 0 1559
За сутки 765 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло почти на 16% - с 7497 до 8672. Такие данные в среду, 8 апреля, опубликовал оперативный штаб.

За сутки умерли пять человек. Общее число жертв эпидемии достигло 63. Выздоровели за весь период 580 человек.

Большая часть новых случаев – в соседних с Калужской областью регионах:

  • Москва - 660
  • Московская область - 95
  • Тульская область - 5
  • Смоленская область -  4
  • Брянская область - 1

Распределение остальных заболевших по регионам:

  • Санкт-Петербург - 34
  • Ленинградская область - 32
  • Республика Марий Эл - 27
  • Мурманская область - 25
  • Краснодарский край - 24
  • Нижегородская область - 24
  • Липецкая область - 18
  • Республика Коми - 18
  • Республика Ингушетия - 18
  • Рязанская область - 15
  • Ямало-Ненецкий АО - 11
  • Воронежская область - 10
  • Кабардино-Балкарская Республика - 10
  • Чувашская Республика - 9
  • Оренбургская область - 8
  • Хабаровский край - 8
  • Республика Мордовия - 7
  • Республика Бурятия - 7
  • Красноярский край - 7
  • Приморский край - 7
  • Курская область - 6
  • Тамбовская область - 6
  • Республика Северная Осетия - 6
  • Алтайский край - 6
  • Чеченская Республика - 5
  • Свердловская область - 5
  • Сахалинская область - 5
  • Белгородская область - 4
  • Тверская область - 4
  • Вологодская область - 4
  • Республика Калмыкия - 4
  • Ростовская область - 4
  • Республика Башкортостан - 4
  • Ханты-Мансийский АО - 3
  • Забайкальский край - 3
  • Еврейская АО - 3
  • Владимирская область - 2
  • Карачаево-Черкесская Республика - 2
  • Кемеровская область - 2
  • Новосибирская область - 2
  • Калининградская область - 1
  • Республика Дагестан - 1
  • Пензенская область - 1
  • Самарская область - 1
  • Саратовская область - 1
  • Курганская область - 1
  • Республика Хакасия - 1
  • Омская область - 1
  • Томская область - 1
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Республика Крым – 1

В нашей области, напомним, 11 подтвержденных случаев. При это двое из пациентов уже выписаны из инфекционной больницы в Калуге.

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 08.04.2020 10:43 0 1559
Тэги: коронавирус общество статистика
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