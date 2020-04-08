За сутки 765 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло почти на 16% - с 7497 до 8672. Такие данные в среду, 8 апреля, опубликовал оперативный штаб.

За сутки умерли пять человек. Общее число жертв эпидемии достигло 63. Выздоровели за весь период 580 человек.

Большая часть новых случаев – в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 660

Московская область - 95

Тульская область - 5

Смоленская область - 4

Брянская область - 1

Распределение остальных заболевших по регионам:

Санкт-Петербург - 34

Ленинградская область - 32

Республика Марий Эл - 27

Мурманская область - 25

Краснодарский край - 24

Нижегородская область - 24

Липецкая область - 18

Республика Коми - 18

Республика Ингушетия - 18

Рязанская область - 15

Ямало-Ненецкий АО - 11

Воронежская область - 10

Кабардино-Балкарская Республика - 10

Чувашская Республика - 9

Оренбургская область - 8

Хабаровский край - 8

Республика Мордовия - 7

Республика Бурятия - 7

Красноярский край - 7

Приморский край - 7

Курская область - 6

Тамбовская область - 6

Республика Северная Осетия - 6

Алтайский край - 6

Чеченская Республика - 5

Свердловская область - 5

Сахалинская область - 5

Белгородская область - 4

Тверская область - 4

Вологодская область - 4

Республика Калмыкия - 4

Ростовская область - 4

Республика Башкортостан - 4

Ханты-Мансийский АО - 3

Забайкальский край - 3

Еврейская АО - 3

Владимирская область - 2

Карачаево-Черкесская Республика - 2

Кемеровская область - 2

Новосибирская область - 2

Калининградская область - 1

Республика Дагестан - 1

Пензенская область - 1

Самарская область - 1

Саратовская область - 1

Курганская область - 1

Республика Хакасия - 1

Омская область - 1

Томская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Республика Крым – 1

В нашей области, напомним, 11 подтвержденных случаев. При это двое из пациентов уже выписаны из инфекционной больницы в Калуге.