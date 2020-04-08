За сутки 765 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло почти на 16% - с 7497 до 8672. Такие данные в среду, 8 апреля, опубликовал оперативный штаб.
За сутки умерли пять человек. Общее число жертв эпидемии достигло 63. Выздоровели за весь период 580 человек.
Большая часть новых случаев – в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 660
- Московская область - 95
- Тульская область - 5
- Смоленская область - 4
- Брянская область - 1
Распределение остальных заболевших по регионам:
- Санкт-Петербург - 34
- Ленинградская область - 32
- Республика Марий Эл - 27
- Мурманская область - 25
- Краснодарский край - 24
- Нижегородская область - 24
- Липецкая область - 18
- Республика Коми - 18
- Республика Ингушетия - 18
- Рязанская область - 15
- Ямало-Ненецкий АО - 11
- Воронежская область - 10
- Кабардино-Балкарская Республика - 10
- Чувашская Республика - 9
- Оренбургская область - 8
- Хабаровский край - 8
- Республика Мордовия - 7
- Республика Бурятия - 7
- Красноярский край - 7
- Приморский край - 7
- Курская область - 6
- Тамбовская область - 6
- Республика Северная Осетия - 6
- Алтайский край - 6
- Чеченская Республика - 5
- Свердловская область - 5
- Сахалинская область - 5
- Белгородская область - 4
- Тверская область - 4
- Вологодская область - 4
- Республика Калмыкия - 4
- Ростовская область - 4
- Республика Башкортостан - 4
- Ханты-Мансийский АО - 3
- Забайкальский край - 3
- Еврейская АО - 3
- Владимирская область - 2
- Карачаево-Черкесская Республика - 2
- Кемеровская область - 2
- Новосибирская область - 2
- Калининградская область - 1
- Республика Дагестан - 1
- Пензенская область - 1
- Самарская область - 1
- Саратовская область - 1
- Курганская область - 1
- Республика Хакасия - 1
- Омская область - 1
- Томская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Республика Крым – 1
В нашей области, напомним, 11 подтвержденных случаев. При это двое из пациентов уже выписаны из инфекционной больницы в Калуге.