В Калужской области ИП и юрлицам разрешили возобновить работу в 31 отрасли

В пятницу, 10 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №289. Этим документом расширен с 27 до 31 список отраслей, в которых калужские компании могут возобновить деятельность в нерабочий апрель.

Кроме того, официально разрешили работать в этих отраслях и индивидуальным предпринимателям. О том, что это планируется, мы сообщали ранее.

Документ официально вступил в силу 10 апреля - в день опубликования.

Публикуем полный список 31 отрасли:

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

Добыча прочих полезных ископаемых

Производство напитков

Производство табачных изделий

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи и изделий из кожи

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

Производство бумаги и бумажных изделий

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство химических веществ и химических продуктов

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Производство металлургическое

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Производство электрического оборудования

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных средств и оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Строительство зданий

Строительство инженерных сооружений

Работы строительные специализированные

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

Деятельность в сфере телекоммуникаций

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»

А здесь полный текст постановления правительства Калужской области №289:

В Калуге на данный момент подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.