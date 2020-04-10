В Калужской области ИП и юрлицам разрешили возобновить работу в 31 отрасли

В пятницу, 10 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №289. Этим документом расширен с 27 до 31 список отраслей, в которых калужские компании могут возобновить деятельность в нерабочий апрель.
Кроме того, официально разрешили работать в этих отраслях и индивидуальным предпринимателям. О том, что это планируется, мы сообщали ранее.
Документ официально вступил в силу 10 апреля - в день опубликования.
Публикуем полный список 31 отрасли:
- Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
- Добыча прочих полезных ископаемых
- Производство напитков
- Производство табачных изделий
- Производство текстильных изделий
- Производство одежды
- Производство кожи и изделий из кожи
- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
- Производство бумаги и бумажных изделий
- Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
- Производство кокса и нефтепродуктов
- Производство химических веществ и химических продуктов
- Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
- Производство резиновых и пластмассовых изделий
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции
- Производство металлургическое
- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
- Производство электрического оборудования
- Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
- Производство прочих транспортных средств и оборудования
- Производство мебели
- Производство прочих готовых изделий
- Ремонт и монтаж машин и оборудования
- Строительство зданий
- Строительство инженерных сооружений
- Работы строительные специализированные
- Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
- Деятельность в сфере телекоммуникаций
- Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа»
А здесь полный текст постановления правительства Калужской области №289:
В Калуге на данный момент подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом.
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