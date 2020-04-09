В Калужской области разрешили возобновить работу ИП

В Калужской области индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством, смогут вернуться к работе. Вечером в четверг, 9 апреля, на своих страницах в соцсетях об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.
- Также мы возобновляем деятельность для индивидуальных предпринимателей, - отметил он. - Те решения, которые были приняты по юридическим лицам, теперь распространяются и на ИП, занимающихся производством.
Официальный документ по этому поводу пока не опубликован. Но, вероятнее всего, Шапша говорил о тех бизнесменах, основной вид деятельности которых входит в 27 упоминавшихся ранее отраслей. Юрлицам из этого перечня разрешили приступить к деятельности с 6 апреля.
По словам главы региона, сейчас вернулись к работе только 16% всех жителей Калужской области.
Публикуем ещё раз список из 27 отраслей. Предприятия, а в ближайшее время и ИП, из них могут не соблюдать период нерабочих дней:
- Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
- Добыча прочих полезных ископаемых,
- Производство напитков,
- Производство табачных изделий,
- Производство текстильных изделий,
- Производство одежды,
- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения,
- Производство бумаги и бумажных изделий,
- Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации,
- Производство кокса и нефтепродуктов,
- Производство химических веществ и химических продуктов,
- Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,
- Производство резиновых и пластмассовых изделий,
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции,
- Производство металлургическое,
- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,
- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий,
- Производство электрического оборудования,
- Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки,
- Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,
- Производство прочих транспортных средств и оборудования,
- Производство мебели,
- Производство прочих готовых изделий,
- Ремонт и монтаж машин и оборудования,
- Строительство зданий,
- Строительство инженерных сооружений,
- Работы строительные специализированные.
В Калуге на данный момент подтверждено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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