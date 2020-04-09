В Калужской области разрешили возобновить работу ИП

В Калужской области индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством, смогут вернуться к работе. Вечером в четверг, 9 апреля, на своих страницах в соцсетях об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.

- Также мы возобновляем деятельность для индивидуальных предпринимателей, - отметил он. - Те решения, которые были приняты по юридическим лицам, теперь распространяются и на ИП, занимающихся производством.

Официальный документ по этому поводу пока не опубликован. Но, вероятнее всего, Шапша говорил о тех бизнесменах, основной вид деятельности которых входит в 27 упоминавшихся ранее отраслей. Юрлицам из этого перечня разрешили приступить к деятельности с 6 апреля.

По словам главы региона, сейчас вернулись к работе только 16% всех жителей Калужской области.

Публикуем ещё раз список из 27 отраслей. Предприятия, а в ближайшее время и ИП, из них могут не соблюдать период нерабочих дней:

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

Добыча прочих полезных ископаемых,

Производство напитков,

Производство табачных изделий,

Производство текстильных изделий,

Производство одежды,

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения,

Производство бумаги и бумажных изделий,

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации,

Производство кокса и нефтепродуктов,

Производство химических веществ и химических продуктов,

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,

Производство резиновых и пластмассовых изделий,

Производство прочей неметаллической минеральной продукции,

Производство металлургическое,

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий,

Производство электрического оборудования,

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки,

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,

Производство прочих транспортных средств и оборудования,

Производство мебели,

Производство прочих готовых изделий,

Ремонт и монтаж машин и оборудования,

Строительство зданий,

Строительство инженерных сооружений,

Работы строительные специализированные.

В Калуге на данный момент подтверждено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.