Коронавирус у ребёнка не подтвердился в Калужской области

В Обнинске ребёнок сдал условно положительный тест на коронавирус. Из-за этого, как мы уже рассказывали, пришлось временно закрыть корпус детского стационара Клинической больницы №8, в которой он лежал. Однако перепроверка показала, что ребёнок не болен COVID-19. В воскресенье, 5 апреля, об этом сообщил руководитель КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ.

По его словам, персонал отделения, который оказался неконтактным, с понедельника выходит на работу.

- Родителям, которые лежали в тот момент в детском стационаре или выписались накануне, беспокоиться не о чем, - приводит слова Сергеева Obninsk.name.

Детей планируют долечить в помещениях лор-отделения, которое сейчас является детским стационаром. Точная же дата возвращения детского стационара в свои прежние помещения больницы будет известна позже.

Напомним, на 5 апреля в Калуге был 51 условно положительный результат теста на коронавирус. Вечером в воскресенье врио губернатора Владислав Шапша сообщил, что 17 уже перепроверили. Все они оказались отрицательными. По остальным ещё ждут результатов.

В нашей области по-прежнему шесть подтверждённых случаев заболевания. Один пациент уже выписался.

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