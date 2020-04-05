Калужанка рассказала, как её муж заболел коронавирусом

Как мы уже сообщали, в субботу, 4 апреля, в Калуге подтвердился шестой случай заражений коронавирусной инфекцией. В этот же день на своей странице в Facebook Ксения из Малоярославца рассказала, что именно её муж стал этим шестым пациентом. Женщина подробно написала всё о ситуации в их семье.

- Меньше всего я думала, что «корона» коснётся нашей семьи или, что мой муж будет первым подтверждённым взрослым больным коронавирусом в нашем городке. Мы из Малоярославца и ведём очень камерный образ жизни, особенно я, - сообщила Ксения. - Муж часто мотается в Москву по делам на машине, при этом с начала эпидемии всегда в машине спиртовой раствор, маски и перчатки. Я – самая первая в городе – начала носить средства индивидуальной защиты, наш сын не ходил в школу уже задолго до объявления каникул губернатором.

По её словам, муж почувствовал себя плохо в ночь с 28 на 29 марта в Москве, остался там ночевать:

- Ночью ему стало плохо, к слову, он инсультник. Увеличилось сердцебиение, и подруга вызвала скорую. Скорая приехала. Пока делали мужу кардиограмму, у него поднялась температура. И врачи скорой безотлагательно приняли решение взять анализ на коронавирус. На всякий случай! Больше никаких признаков «короны» не было.

На следующий день я приехала за ним на электричке. Естественно, ехала в маске, перчатках, все время использовала спиртовой спрей и забрала его на машине в Малоярославец. Изолировала его в отдельный дом и стала наблюдать. Скорую вызвала тут же. Местная скорая рассматривала разные диагнозы, даже было предположение «межреберной невралгии». «Корону» никто не рассматривал. Ни вторая скорая, которая приезжала на следующий день, ни терапевт, который тоже приезжал и рекомендовал попить кагоцел.

У мужчины нарастала одышка, поднималась температура, рассказывает его жена. Они сделали флюорографию в платном центре. Легкие оказались абсолютно чистые.

- И, конечно, я расслабилась, - отмечает Ксения. - Легкие же чистые, да и врачи «корону» не рассматривают. Маску я сняла! Это была моя огромная ошибка! До среды я ухаживала за своим супругом, к вечеру этого дня у меня тоже поднялась температура 38,5, а ещё через 2 часа позвонила московская подруга и сказала, что анализ «коронки» у супруга подтвердился. И к ней приехала скорая с этой новостью. Дальше начинается самое интересное! В этот же день я позвонила по номеру 113. Кстати очень профессионально со мной поговорила оператор, в отличие от других случаев; она же меня предупредила, что Калуга уже не забирает таких больных в стационар, если не сложный случай, я была очень удивлена. Напоминаю: уже подтвержденная «коронка», одышка нарастала, температура держалась, боли в спине были очень сильные, но дышал сам и не умирал! При этом в анамнезе излишний вес, инсульт, инфаркт и гипертония. И возраст ближе к 60. Они посоветовали завтра утром позвонить в скорую и вызвать терапевта. ОК. Что и было сделано.

Как отмечает женщина, «всё закрутилось» только когда она обратилась в интернете к главе района. У неё и у сына взяли мазки на коронавирус, мужа увезли в Калугу в инфекционную больницу.

- Сегодня ночью было плохо, но терпимо, - описывает она своё состояние. - Теперь о муже. В пятницу, благодаря районным властям, ему была организована передача лекарств. Его состояние оценено как средней тяжести. Он с кислородной маской. Условия в палате вполне приличные, еду тоже можно есть. Кровать не очень, но муж у меня не капризный, поэтому нормально. Единственная просьба к сотрудникам областной инфекционной больницы: принесите вы ему второй матрас, не рассчитана эта койка на 130 кг! И ещё. Кровать стоит очень далеко от кнопки вызова, и сегодня ночью, когда муж реально думал, что ему осталось жить пару часов, он не смог дотянуться до вожделенной кнопки. Сделано в пятницу КТ, назначено лечение. Врач говорит, что пик болезни ещё не миновал.

Через несколько часов после этой публикации Ксения написала, что вопрос с кроватью и кнопкой вызова уже решили.

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